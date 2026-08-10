Погода резко изменится в Костанайской области





Непогода ожидается в Костанайской области 15 августа. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град, шквалистый ветер и понижение температуры.

Ночью дожди пройдут на большей части региона. На севере и востоке области ожидаются сильные осадки и гроза. Днём в этих районах также прогнозируются дождь и гроза, временами — сильный дождь, град и шквал.

Ночью и утром на западе области возможен туман. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. На западе, севере и востоке региона порывы достигнут 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, на юге области — до +20. Днём ожидается +22…+27 градусов, на юге региона — до +32.

В Костанае будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут дождь и гроза. Юго-западный ветер — 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит +11…+13 градусов, днём — +22…+24.

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