Информация о закрытии трасс в Костанайской области

По информации ДЧС Костанайской области, из-за непогоды закрывают трассы.
Читайте также: Штормовое предупреждение
2 января с 19-00 в связи с плохой видимостью (метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:
1. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» (0-110км);
2. «Житикара-Камысты-Ливановка» (0-73 км).
По Костанайской области с 21:40ч. 02.01.2023 года.
В связи с ухудшением погодных условии (осадки в виде снега, усиление ветра, ограниченная видимость) принято решение об ограничении движение для всех видов транспортных средств на автодороге республиканского значения Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области).
По Костанайской области с 20:00ч. 02.01.2023 года.
В связи с ухудшением погодных условии (осадки в виде снега, усиление ветра, ограниченная видимость) принято решение об ограничении движение для всех видов транспортных средств на участках автодорог:
1. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-503 (от границы с Актюбинской области до г. Рудный);
2. А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-граница РФ» км 0-137 (от с. Денисовка до границы РФ)