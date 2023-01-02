Информация о закрытии трасс в Костанайской области

По информации ДЧС Костанайской области, из-за непогоды закрывают трассы.



Читайте также: Штормовое предупреждение

2 января с 19-00 в связи с плохой видимостью (метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

1. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» (0-110км);

2. «Житикара-Камысты-Ливановка» (0-73 км).

По Костанайской области с 21:40ч. 02.01.2023 года.

В связи с ухудшением погодных условии (осадки в виде снега, усиление ветра, ограниченная видимость) принято решение об ограничении движение для всех видов транспортных средств на автодороге республиканского значения Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области).

По Костанайской области с 20:00ч. 02.01.2023 года.

В связи с ухудшением погодных условии (осадки в виде снега, усиление ветра, ограниченная видимость) принято решение об ограничении движение для всех видов транспортных средств на участках автодорог:

1. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-503 (от границы с Актюбинской области до г. Рудный);

2. А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-граница РФ» км 0-137 (от с. Денисовка до границы РФ)

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.