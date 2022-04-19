Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 18 по 22 апреля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
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18 апреля 10:00 до 20:00 — ТОО «Агромельпром», ИП Казиева, ИП Алембаев.
с 18 по 22 апреля 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Шевченко 32-50, 46/2,48/1-48/10, ул. Пролетарская 37-45, пр. Абая 232-240.
район Складской 20 апреля 10:00 до 17:00 — ТОО «Калкан», ТД «Адал», ТОО «АБЗ», ТОО «Сапсан-Кост»., ИП Паненко.
20 и 21 апреля 10:00 до 18:00 — ясли-сад № 6, спальный сектор: 4 мкр. 4 д. 1,2
Дачи КСК
21 апреля 10:00 до 18:00
ГЭК -20 «Спартак», дачи «Текстильщик-2», детский сад «Академия радости».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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