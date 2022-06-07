Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 7 по 10 июня с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 7 по 10 июня 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Касымканова 122-161, ул. Пролетарская 51-70, пр. Абая 209-262, 5 Апреля177-193, пр. Н. Назарбаева 41-45, 48/1-48/11.

с 7 по 10 июня 10:00 до 18:00 — спальный сектор: ул. Алтынсарина 234,240,242,244, 246, ул. Лермонтова 19. Частный сектор: ул. Введенская 19-39, 21а,41/1,41/2.

7 июня 10:00 до 14:00 — часовня, Торгово-промышленная палата, ТОО «Агний», стройка жилого дома по ул. Темирбаева 50. Спальный сектор: ул. Майлина 10,12, пр. Тауельсиздик 161,163, 165,188. Частный сектор: пр. Тауельсиздик 190-194, ул. Майлина 47-53, ул. Дзержинского 11-54, 9/1-9/12, 48/1, 49а,51а.

7 июня 10:00 до 17:00 — спальный сектор: 5 мкр. дома 1,3,5,7, 11,12,12а,13

8 июня 10:00 до 17:00 — маркет «Пятерочка», ресторан «Жибек Жол», автомойка. Спальный сектор: 5 мкр. дома 1,3,5, 7,11,12,12а,13

9 июня 10:00 до 18:00 — детский сад № 18 по ул. Каирбекова 399/2. Спальный сектор: ул. Каирбекова 399,399/1,399/2,403,405,405/1,411

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