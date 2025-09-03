Ипотека становится менее доступной: казахстанцы стали реже подавать заявки

В Казахстане снизился спрос на ипотеку, однако объём выданных жилищных займов продолжил расти. По итогам первого полугодия 2026 года он достиг 1,1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана.
Количество заявок на ипотеку сократилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 419,2 тыс. В первом квартале спрос снизился на 20,8%, но во втором частично восстановился, увеличившись на 18,7%.
Одной из главных причин снижения спроса эксперты называют ухудшение доступности жилья. Цены на первичном рынке за год выросли на 15,5%, на вторичном — на 11,8%. При этом реальные денежные доходы населения увеличились лишь на 0,1%.
Рост стоимости недвижимости повышает размер необходимого первоначального взноса и сокращает число граждан, способных оформить ипотеку.
Несмотря на уменьшение количества заявок, объём новых выдач вырос на 12,4% — до 1,1 трлн тенге. Практически весь рост обеспечили программы Отбасы банка и льготные механизмы.
Объём классической ипотеки в банках второго уровня продолжает сокращаться. Её доля в новых выдачах снизилась до 14,3%. Эксперты связывают это с высокой стоимостью рыночных жилищных займов.
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