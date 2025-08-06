В этом году в Казахстане изменили правила начисления декретных выплат. Реформа уже вступила в законную силу. Одно из ключевых изменений — установленный порог предельного размера среднемесячного дохода, который будет учитываться при расчете пособий.

Это не больше 7 минимальных размеров заработной платы, что на сегодня составляет 595 000 тенге. Также, теперь, в учет не берется количество мест работы получателя. Таким образом, максимальная сумма пособия по беременности составляет не больше 2,5 миллионов тенге.

«Новые изменения нацелены на обеспечение справедливости и устойчивости системы социального обеспечения с сохранением основным принципов социального страхования. У нас социальное страхование — это дополнительная форма защиты работающего населения», — сказала главный специалист филиала госфонда соцстрахования по Костанайской области Шолпан Сералинова.

До 8 апреля пособия по беременности были единственной соцвыплатой, которая не имела лимита. В связи с этим в этой сфере наблюдались даже мошеннические схемы. Например, кто-то завышал собственный доход или заключал фиктивные трудовые договоры. Шолпан Серилинова отмечает, что и областным фондом такие случаи среди местных родителей выявлялись. Еще одно изменение связано с социальными отчислениями, которые каждые месяц работодатель платит сотрудника. Теперь, их неуплата будет серьезно влиять на итоговую сумму пособия.

«Допустим, выдается больничный лист 5 июля 2025 года по беременности, те социальные отчисления, которые за январь, февраль, март, апрель — они должны быть уплачены до 25 числа следующего за отчетным», — объяснила Шолпан Сералинова.

Если раньше соцотчисления не отображалась за нужный месяц, их можно было погасить уже после даты выдачи больничного листа по беременности, и при этом они учитывались, то теперь этого не будет. Главный специалист настоятельно рекомендует самостоятельно следить за всеми отчислениями.

«Можно их проверить через мобильные приложения банков второго уровня либо через портал электронного правительства заказав государственную услугу «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии движения социальных отчислений», либо обратиться лично в ЦОН госкорпорации либо в Фонд с документом удостоверяющим личность», — отметила специалист.

В Казахстане повысят взносы государства в ОСМС с 2027 года С 2027 года в Казахстане начнется поэтапное повышение ставок взносов государства на обязательное социальное медицинское...

"Должок". В Костанае началась "охота" на алиментщиков В Костанае сумма долга по алиментам перевалила за 700 миллионов тенге. Но, несмотря на внушительную...