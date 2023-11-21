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Изменится процедура купли-продажи недвижимости в РК

pixabay.com

За один час казахстанцы смогут заключать сделки купли-продажи недвижимости, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, на заседании правительства презентовал проект платформы онлайн-сделок по недвижимости. Теперь казахстанцам не придется обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше, сказал Мусин.

«Недвижимость — основа семьи. В этой связи, хочу остановиться на новшествах в сфере недвижимости. При покупке или продаже недвижимости, например, дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в электронном правительстве. Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до одного часа», — заявил Мусин во время презентации проекта.

По словам министра, такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации.

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