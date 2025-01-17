Эта зима для казахстанцев может стать самой теплой за полвека. Декабрь 2024 года уже побил температурный рекорд. В прошлом месяце погода в большинстве регионов превысила норму на 1-6 градусов. Январь ему, по всей видимости, не уступит. Традиционных крещенских морозов в этом году не будет, уверяют синоптики. Однако радоваться рано. Экологи предупреждают: результатом такой зимы могут стать паводки и засуха, передаёт ktk.kz

В Казахстане декабрь 2024 года побил все рекорды. И стал самым теплым за последние 47 лет, заявили синоптики. Даже на севере страны, где столбики термометров опускаются до минус 30 еще в начале зимы, было необычно тепло.

«Средняя за месяц температура воздуха по области составила 8-9 градусов мороза, что выше нормы на 4-6 градусов. В городе Петропавловске 19 декабря столбик термометра поднимался до отметки плюс 1,3 градуса. Тем самым был перекрыт рекорд 1978 года, когда температура воздуха днем наблюдалась плюс 0,8 градуса», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО Гульзат Газизова.

В это время года на севере толщина льда на реках обычно составляет как минимум 50 сантиметров. А в Петропавловске она сейчас всего 15. Из-за этого в городе даже пришлось менять привычное всем место для традиционных купаний на Крещение. Теперь праздничный обряд будет проходить в поселке неподалеку. Крещенских морозов в этом году, похоже, тоже не будет.

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