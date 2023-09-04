Кадровые перестановки в акимате Костанайской области

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О кадровых перестановках сообщила пресс-служба акима Костанайской области.
По согласованию с депутатами маслихата Аулиекольского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан
Таукенов Жансултан Коныртайулы назначен на должность акима Аулиеколького района.
Таукенов Ж.К. 1975 года рождения, уроженец Амангельдинского района Костанайской области, казах, образование высшее.
Трудовую деятельность начал в 1994 году налоговым инспектором в Тургайской области. Работал на различных должностях в этой сфере.
С 2004 по 2016 годы работал заместителем акима Амангельдинского района и акимом района.
В 2016-2018 годах был акимом Аулиекольского района.
С 2018 по 2020 год работал руководителем Управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области.
С 2020 года до настоящего времени занимал должность акима Костанайского района.
По согласованию с депутатами маслихата Костанайского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан
Танжариков Берик Куанышевич назначен на должность акима Костанайского района.
Танжариков Б.К. 1990 года рождения, уроженец Костанайской области, казах, образование высшее.
Трудовую деятельность начал в 2011 году. Работал на различных должностях в сфере строительства.
С 2015 по 2018 годы работал заместителем руководителя и руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области.
С 2018 года до настоящего времени возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.
По согласованию с депутатами маслихата Наурзумского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан
Ихтиляпов Мади Умирзакович назначен на должность акима Наурзумского района.
Ихтиляпов М.У. родился в 1978 году в Наурзумском районе Костанайской области, образование высшее. Имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве.
Трудовую деятельность начал в августе 1999 года учителем физической культуры Шолаксайской средней школы Наурзумского района.
С 2001 по 2012 годы работал исполнительным директором ТОО «Ветеран-1» Наурзумского района, заместителем директора ТОО «Шолаксай-1», директором ТОО «Ветеран-1».
С января 2013 года-директор ТОО «Шолаксай-1».
Также с февраля 2020 года является учредителем и директором ТОО «Тубек».
Депутат Наурзумского районного маслихата трех созывов, депутат Костанайского областного маслихата седьмого и восьмого созывов, член комиссии по бюджету и развитию экономики региона.