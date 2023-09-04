Кадровые перестановки в акимате Костанайской области

О кадровых перестановках сообщила пресс-служба акима Костанайской области.

По согласованию с депутатами маслихата Аулиекольского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан

Таукенов Жансултан Коныртайулы назначен на должность акима Аулиеколького района.

Таукенов Ж.К. 1975 года рождения, уроженец Амангельдинского района Костанайской области, казах, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1994 году налоговым инспектором в Тургайской области. Работал на различных должностях в этой сфере.

С 2004 по 2016 годы работал заместителем акима Амангельдинского района и акимом района.

В 2016-2018 годах был акимом Аулиекольского района.

С 2018 по 2020 год работал руководителем Управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области.

С 2020 года до настоящего времени занимал должность акима Костанайского района.

По согласованию с депутатами маслихата Костанайского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан

Танжариков Берик Куанышевич назначен на должность акима Костанайского района.

Танжариков Б.К. 1990 года рождения, уроженец Костанайской области, казах, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 2011 году. Работал на различных должностях в сфере строительства.

С 2015 по 2018 годы работал заместителем руководителя и руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области.

С 2018 года до настоящего времени возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.

По согласованию с депутатами маслихата Наурзумского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан

Ихтиляпов Мади Умирзакович назначен на должность акима Наурзумского района.

Ихтиляпов М.У. родился в 1978 году в Наурзумском районе Костанайской области, образование высшее. Имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве.

Трудовую деятельность начал в августе 1999 года учителем физической культуры Шолаксайской средней школы Наурзумского района.

С 2001 по 2012 годы работал исполнительным директором ТОО «Ветеран-1» Наурзумского района, заместителем директора ТОО «Шолаксай-1», директором ТОО «Ветеран-1».

С января 2013 года-директор ТОО «Шолаксай-1».

Также с февраля 2020 года является учредителем и директором ТОО «Тубек».

Депутат Наурзумского районного маслихата трех созывов, депутат Костанайского областного маслихата седьмого и восьмого созывов, член комиссии по бюджету и развитию экономики региона.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.