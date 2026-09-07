«Как будто в 90-х»: аким Костаная поручил убрать незаконные киоски и автоматы

Аким Костаная Марат Жундубаев поручил усилить контроль за несанкционированными торговыми объектами и уличными аттракционами. Этот вопрос он поднял на аппаратном совещании.
Глава города обратил внимание на боксерские груши, установленные предпринимателями в общественных местах. По его словам, такие аттракционы должны находиться только на специально отведённых площадках и работать при наличии разрешения.
— Пожалуйста, поставьте в отведённом месте, где вам разрешили. Там и работайте, — отметил аким.
Вместе с представителями архитектуры и других государственных органов поручено активизировать рейдовую работу. В частности, проверить территории в районе улиц Маяковского и Чкалова.
Марат Жундубаев также раскритиковал размещение шашлычных, беседок и киосков возле малоэтажных домов.
— Сейчас посмотришь — как будто в 90-х, когда никто ни за чем не следил. Везде должен быть порядок. Все киоски должны иметь разрешение, — заявил глава города.
Отдельно аким отметил, что торговые центры и крупные магазины не должны использовать территории, выделенные под благоустройство и парковки, для размещения дополнительных торговых точек.
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