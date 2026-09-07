«Как будто в 90-х»: аким Костаная поручил убрать незаконные киоски и автоматы





Аким Костаная Марат Жундубаев поручил усилить контроль за несанкционированными торговыми объектами и уличными аттракционами. Этот вопрос он поднял на аппаратном совещании.

Глава города обратил внимание на боксерские груши, установленные предпринимателями в общественных местах. По его словам, такие аттракционы должны находиться только на специально отведённых площадках и работать при наличии разрешения.

— Пожалуйста, поставьте в отведённом месте, где вам разрешили. Там и работайте, — отметил аким.

Вместе с представителями архитектуры и других государственных органов поручено активизировать рейдовую работу. В частности, проверить территории в районе улиц Маяковского и Чкалова.

Марат Жундубаев также раскритиковал размещение шашлычных, беседок и киосков возле малоэтажных домов.

— Сейчас посмотришь — как будто в 90-х, когда никто ни за чем не следил. Везде должен быть порядок. Все киоски должны иметь разрешение, — заявил глава города.

Отдельно аким отметил, что торговые центры и крупные магазины не должны использовать территории, выделенные под благоустройство и парковки, для размещения дополнительных торговых точек.

Цифровые повестки от 1414: в армию призовут 150 жителей Костаная С 1 сентября в Казахстане началась осенняя призывная кампания. В Костанае на срочную воинскую службу...

Срочникам разрешили пользоваться смартфонами в казармах В Казахстане смягчили правила использования мобильных телефонов военнослужащими. Солдатам срочной службы, курсантам и кадетам разрешили...