Во II квартале 2025 года рост реальной заработной платы в Казахстане впервые за десятилетие остановился,...
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» сообщает, что 15 и 16 августа текущего года в связи с празднованием дня города, график работы городских маршрутов будет продлен с 22.00ч. и до 01.00ч.
16 августа будет перекрыт участок улицы Алтынсарина в границах ул. Тәуелсіздік-ул. Толстого на время празднования дня города. Объезд городских и пригородных маршрутов будет осуществляться согласно приложенной схеме.
На совещании в акимате главу областного центра журналисты спросили о ситуации вокруг высотки по улице...
Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 августа представили синоптики Казгидромета. Северо-западный циклон сохранит свое влияние...
