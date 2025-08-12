USD 542.29 EUR 629.54 RUB 6.77

Как будут ездить автобусы во время празднования дня рождения Костаная

— Вчера, 18:42
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» сообщает, что 15 и 16 августа текущего года в связи с празднованием дня города, график работы городских маршрутов будет продлен с 22.00ч. и до 01.00ч.

16 августа будет перекрыт участок улицы Алтынсарина в границах ул. Тәуелсіздік-ул. Толстого на время празднования дня города. Объезд городских и пригородных маршрутов будет осуществляться согласно приложенной схеме.

