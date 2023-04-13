Как изменился спрос на жильё в Казахстане

Количество сделок с жильём в Казахстане с начала года держится примерно на одном уровне.
В марте казахстанцы продавали и покупали недвижимость 24 273 раза, что на 0.6 % больше, чем в феврале, передает krisha.kz
Как сообщает Бюро нацстатистики РК, максимальный рост по сравнению с февралём произошёл в СКО (+26.8 %), областях Жетысу (+26.4 %) и Абай (+18.2 %).
Наибольшее снижение — в Актюбинской области (—18.6 %), Астане (—12.9 %) и Мангистауской области (—11.1 %).
В большинстве регионов количество сделок в марте не превысило тысячи.
В лидерах три города и три области:
— Алматы — 4 392 сделки;
— Астана — 3 664;
— Карагандинская область — 2 404;
— Алматинская область — 1 195;
— Мангистауская область — 1 480;
— Шымкент — 1 051.
Меньше всего сделок оформили в марте в области Улытау (247), СКО (449), Кызылординской области (523).
Из 24 273 операций 17 998 пришлись на квартиры, 6 275 — на частные дома (ИЖС).
Лидерами в продажах по количеству комнат впервые с начала года стали двухкомнатные квартиры. Основная доля продаж приходится на Алматы и Астану. Что касается домов, то с ними больше сделок заключили в Алматинской и Туркестанской областях.
Относительно годовой динамики (март 2023 к марту 2022 года) сейчас количество сделок с жильём снизилось на 64.2 %. В марте прошлого года казахстанцы заключили 67 801 сделку.
Отрицательная динамика произошла во всех регионах РК. Максимальное снижение — в Карагандинской области (—79 %), минимальное — в Алматы (—39.3 %).
С начала 2023 года количество сделок держится на уровне 24 000 в месяц. Снижение к близким к этому значениям наметилось ещё в мае 2022 года, после повышения порогов пенсионных в апреле. До конца прошлого года сделки колебались от 30 000 до 36 000 в месяц. В декабре 2022-го было 33 587 операций.
|Регион
|Март, ед.
|За месяц, %
|За год, %
|РК
|24 273
|0.6
|–64.2
|Абай
|603
|18.2
|–*
|Акмолинская
|901
|1.6
|–68.8
|Актюбинская
|939
|–18.6
|–74.5
|Алматинская
|1 195
|–7.8
|–73.0
|Атырауская
|834
|6.6
|–73.1
|ЗКО
|780
|15.9
|–54.0
|Жамбылская
|878
|10.6
|–54.9
|Жетысу
|661
|26.4
|–*
|Карагандинская
|2 404
|11.9
|–79.0
|Костанайская
|810
|3.4
|–76.0
|Кызылординская
|523
|–1.1
|–59.2
|Мангистауская
|1 480
|–11.1
|–77.9
|Павлодарская
|668
|11.9
|–70.4
|СКО
|449
|26.8
|–60.1
|Туркестанская
|838
|–3.2
|–65.6
|Улытау
|247
|–6.8
|–*
|ВКО
|956
|10.5
|–77.6
|Астана
|3 664
|–12.9
|–54.4
|Алматы
|4 392
|3.8
|–39.3
|Шымкент
|1 051
|6.2
|–45.7