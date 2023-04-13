Как изменился спрос на жильё в Казахстане

Количество сделок с жильём в Казахстане с начала года держится примерно на одном уровне.

В марте казахстанцы продавали и покупали недвижимость 24 273 раза, что на 0.6 % больше, чем в феврале, передает krisha.kz

Как сообщает Бюро нацстатистики РК, максимальный рост по сравнению с февралём произошёл в СКО (+26.8 %), областях Жетысу (+26.4 %) и Абай (+18.2 %).

Наибольшее снижение — в Актюбинской области (—18.6 %), Астане (—12.9 %) и Мангистауской области (—11.1 %).

В большинстве регионов количество сделок в марте не превысило тысячи.

В лидерах три города и три области:

— Алматы — 4 392 сделки;

— Астана — 3 664;

— Карагандинская область — 2 404;

— Алматинская область — 1 195;

— Мангистауская область — 1 480;

— Шымкент — 1 051.

Меньше всего сделок оформили в марте в области Улытау (247), СКО (449), Кызылординской области (523).

Из 24 273 операций 17 998 пришлись на квартиры, 6 275 — на частные дома (ИЖС).

Лидерами в продажах по количеству комнат впервые с начала года стали двухкомнатные квартиры. Основная доля продаж приходится на Алматы и Астану. Что касается домов, то с ними больше сделок заключили в Алматинской и Туркестанской областях.

Относительно годовой динамики (март 2023 к марту 2022 года) сейчас количество сделок с жильём снизилось на 64.2 %. В марте прошлого года казахстанцы заключили 67 801 сделку.

Отрицательная динамика произошла во всех регионах РК. Максимальное снижение — в Карагандинской области (—79 %), минимальное — в Алматы (—39.3 %).

С начала 2023 года количество сделок держится на уровне 24 000 в месяц. Снижение к близким к этому значениям наметилось ещё в мае 2022 года, после повышения порогов пенсионных в апреле. До конца прошлого года сделки колебались от 30 000 до 36 000 в месяц. В декабре 2022-го было 33 587 операций.

Регион Март, ед. За месяц, % За год, % РК 24 273 0.6 –64.2 Абай 603 18.2 –* Акмолинская 901 1.6 –68.8 Актюбинская 939 –18.6 –74.5 Алматинская 1 195 –7.8 –73.0 Атырауская 834 6.6 –73.1 ЗКО 780 15.9 –54.0 Жамбылская 878 10.6 –54.9 Жетысу 661 26.4 –* Карагандинская 2 404 11.9 –79.0 Костанайская 810 3.4 –76.0 Кызылординская 523 –1.1 –59.2 Мангистауская 1 480 –11.1 –77.9 Павлодарская 668 11.9 –70.4 СКО 449 26.8 –60.1 Туркестанская 838 –3.2 –65.6 Улытау 247 –6.8 –* ВКО 956 10.5 –77.6 Астана 3 664 –12.9 –54.4 Алматы 4 392 3.8 –39.3 Шымкент 1 051 6.2 –45.7

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