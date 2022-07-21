Как изменятся каникулы школьников — в Минпросвещения сделали заявление

В Министерстве просвещения изучили предложения экспертов и результаты научных исследований.

Казахстанские школьники будут отдыхать на летних каникулах с 1 июня по 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве отмечают, что ранее эксперты неоднократно обращались в министерство с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они апеллировали к тому, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире — 130 дней, в то время как во многих странах сроки каникул варьируются от 80 до 100 дней. Кроме того, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня.

«Таким образом, в среднем общее количество учебных дней в нашей стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах — около 200 дней. Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника. А многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю. Это повысит эффективность работы педагогов и усваиваемость пройденных материалов у учеников. Это также снизит интенсивность изучения сложных тем, даст время на повторение и закрепление изученного материала. При этом важно понимать, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся: с 1 июня и до 1 сентября дети будут отдыхать» — сообщили в Минпросвещения.

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