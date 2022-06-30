Уходить в июне и выходить в августе. Продлить учебный год до конца июня предложили в РК

Эксперты и представители некоторых школ предлагают продлить учебный год в Казахстане до конца июня.

Об этом они заявили на круглом столе по обсуждению вопросов организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной академии образования имени Алтынсарина.

По мнению специалистов, добавление дополнительных учебных недель сократит количество уроков в день, то есть ежедневную учебную нагрузку ученика. Кроме того, продление учебного года снизит интенсивность изучения сложных тем. Также сокращение длительности летних каникул снизит риск потери знаний обучающимися и нагрузку на школьный аудиторный фонд.

«Наша страна одна из тех стран, у которой количество недель в учебном году одно из самых маленьких — 34 учебные недели. При этом у нас одни из самых длинных каникул в мире — более 130 дней в году. Для сравнения, к примеру, в Израиле продолжительность каникул — 84 дня, в Южной Корее — 90 дней, в Японии — 102 дня. Исследования показывают, что дети после продолжительного перерыва забывают 25 процентов изученного материала. Поэтому мы предлагаем продлить учебный год в казахстанских школах до 38 недель — начинать учебный год 15 августа и завершать 5 июня. Или же если начинать как раньше, в сентябре, то продлить до 20 июня», — сказала управляющий директор Binom School Арайлым Магзумова. Председатель Ассоциации среднего и дошкольного образования «Әділет» Динара Кудайкулова в своем выступлении также озвучила сроки, которые они считают оптимальными для продления учебного года. «Я считаю, что уже с 20-25 августа дети должны выходить, действительно, две недели дети не могут втянуться в учебный процесс. Мы предлагаем с 20-25 августа по 5 июня как минимум», — сказала она. Эксперты считают, что увеличение продолжительности учебного года сократит нагрузку в классах на 1-2 часа, оптимизирует загруженность классных аудиторий и позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, а педагогам — профессиональному развитию. В пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что предложение экспертного сообщества обсуждается.

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