Больше зарабатываешь — больше платишь: каким может быть налог для богатых в Казахстане





Предложения по налогу для богатых могут включить в первый пакет поправок в Налоговый кодекс. О том, какие подходы рассматривают депутаты, сообщает LS.

В кулуарах курултая депутат Никита Шаталов пояснил, что речь может идти прежде всего о дополнительных платежах со сверхдоходов, а не только о налогообложении предметов роскоши. Конкретные механизмы предстоит обсудить в рабочих группах.

По его мнению, соответствующие предложения могут войти уже в ближайший пакет поправок, поскольку поручения президента обычно требуют оперативного исполнения.

Ставку пока не определили

Шаталов подчеркнул, что размер налога остаётся предметом дискуссии. В качестве возможного примера он назвал дополнительные 5% с доходов, превышающих определённый порог. Однако готового решения пока нет: необходимо изучить международный опыт и согласовать подходы с Министерством национальной экономики и Министерством финансов.

По словам депутата, цель таких изменений — прежде всего более справедливое распределение налоговой нагрузки: граждане с высокими доходами должны платить больше.

Дорогие автомобили, самолёты и яхты

Депутат Айдос Сарым считает, что в Казахстане необходимо формировать культуру состоятельности. Он отметил, что обеспеченные граждане составляют небольшую часть общества, но заметно влияют на общественные настроения.

По его мнению, отдельного внимания заслуживают покупки дорогих автомобилей, частных самолётов и других предметов роскоши. Такие приобретения могут свидетельствовать о наличии сверхдоходов, происхождение и налогообложение которых следует рассматривать отдельно.

Отвечая на вопрос о благосостоянии самих депутатов, Сарым заявил, что большинство из них относятся к среднему классу, хотя среди парламентариев есть и выходцы из бизнеса. При этом он подчеркнул: положение среднего класса следует оценивать по устойчивости доходов и способности семьи сохранять благосостояние при жизненных потрясениях.

Какие варианты предлагают

Депутат Асхат Аймагамбетов сообщил, что обсуждаются разные подходы: повышение налогов на люксовые вещи, дорогие машины, яхты и другую собственность, а также увеличение индивидуального подоходного налога для граждан с высокими доходами.

По его словам, звучали и предложения сначала оценить, как работают уже принятые нормы. Аймагамбетов отметил, что существенных проблем с исполнением положений о прогрессивном налогообложении пока не наблюдается. Это, по его мнению, позволяет обсуждать дальнейшие изменения.

Окончательные параметры налога для богатых — ставки, пороги доходов и перечень имущества — пока не определены.

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