До 760 тысяч тенге: как могут вырасти зарплаты врачей первичного звена в Казахстане





В Казахстане с 1 января 2027 года планируют повысить оплату труда работников участковой службы первичной медико-санитарной помощи. Дополнительные выплаты будут зависеть от непрерывного стажа работы. Мера затронет более 77 тысяч специалистов.

В Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить зарплаты специалистов участковой службы до 40% в зависимости от непрерывного трудового стажа.

При этом в представленных разъяснениях о доплатах указаны следующие предлагаемые размеры: свыше двух лет непрерывного стажа — 20% должностного оклада, свыше трёх лет — 30%, свыше пяти лет — 50%. Проценты повышения зарплаты и доплаты к должностному окладу относятся к разным показателям.

Согласно приведённым расчётам, в сельской местности зарплата врачей общей практики с максимальным стажем может увеличиться с 534 до 760 тысяч тенге, среднего медперсонала — с 284 до 401 тысячи тенге.

В городах зарплата врачей этой категории может вырасти с 425 до 607 тысяч тенге, среднего медперсонала — с 224 до 318 тысяч тенге.

Повышение предусмотрено и для специалистов с минимальным стажем. В сельской местности зарплата врачей может увеличиться с 386 до 450 тысяч тенге, среднего медперсонала — с 221 до 256 тысяч тенге. В городах — с 307 до 358 тысяч и со 173 до 202 тысяч тенге соответственно.

Мера направлена на закрепление кадров в поликлиниках и сельских медицинских организациях. Для психологов и социальных работников первичного звена также рассматривают дополнительные выплаты за психоэмоциональную нагрузку.

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