Деньги забирают, шины не отправляют: МВД предупредило о сезонном мошенничестве





В Казахстане с наступлением холодов активизировались мошенники, предлагающие зимнюю резину через интернет. Об этом сообщает Polisia.kz со ссылкой на МВД.

Злоумышленники публикуют объявления на торговых площадках, в социальных сетях и мессенджерах. Покупателей привлекают низкими ценами, а затем просят внести задаток или полностью оплатить товар. Необходимость срочного перевода объясняют высоким спросом и ограниченным количеством шин.

Получив деньги, лжепродавцы перестают отвечать, блокируют покупателей и удаляют объявления.

В МВД рекомендуют не переводить предоплату незнакомым продавцам и лично проверять наличие и состояние шин перед покупкой. Подозрительно низкая цена и требование срочно оплатить товар должны насторожить.

Также граждан призывают выбирать проверенные торговые точки, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать посторонним банковские данные и SMS-коды.

Если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102.

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