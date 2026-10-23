Деньги забирают, шины не отправляют: МВД предупредило о сезонном мошенничестве

В Казахстане с наступлением холодов активизировались мошенники, предлагающие зимнюю резину через интернет. Об этом сообщает Polisia.kz со ссылкой на МВД.
Злоумышленники публикуют объявления на торговых площадках, в социальных сетях и мессенджерах. Покупателей привлекают низкими ценами, а затем просят внести задаток или полностью оплатить товар. Необходимость срочного перевода объясняют высоким спросом и ограниченным количеством шин.
Получив деньги, лжепродавцы перестают отвечать, блокируют покупателей и удаляют объявления.
В МВД рекомендуют не переводить предоплату незнакомым продавцам и лично проверять наличие и состояние шин перед покупкой. Подозрительно низкая цена и требование срочно оплатить товар должны насторожить.
Также граждан призывают выбирать проверенные торговые точки, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать посторонним банковские данные и SMS-коды.
Если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102.
Жаңалықтар - 23.10.26
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