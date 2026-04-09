Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 110 тысяч тенге





Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч тенге с 1 января 2027 года. Об этом он заявил в Послании народу Казахстана 28 октября, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, повышение затронет 1,8 млн человек, в том числе более 370 тысяч работников, получающих зарплату из бюджета.

«Эта мера должна быть реализована с 1 января 2027 года», — подчеркнул президент.

Токаев отметил, что работа по поэтапному повышению минимальной заработной платы будет продолжена.

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