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На разбитую дорогу через Молодёжное жалуются в Костанайской области

— Сегодня, 12:20
Изображение для новости: На разбитую дорогу через Молодёжное жалуются в Костанайской области

В Мендыкаринском районе сообщают о плохом состоянии дороги от Введенской трассы до села Боровское через Молодёжное.

По словам автора обращения, дорога разбита, ездить по этому участку опасно.

Заявитель просит обратить внимание на состояние дорожного покрытия. Информации о сроках ремонта участка в обращении нет.





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