На разбитую дорогу через Молодёжное жалуются в Костанайской области

Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 110 тысяч тенге
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч...
В Мендыкаринском районе сообщают о плохом состоянии дороги от Введенской трассы до села Боровское через Молодёжное.
По словам автора обращения, дорога разбита, ездить по этому участку опасно.
Заявитель просит обратить внимание на состояние дорожного покрытия. Информации о сроках ремонта участка в обращении нет.
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