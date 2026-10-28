На разбитую дорогу через Молодёжное жалуются в Костанайской области





В Мендыкаринском районе сообщают о плохом состоянии дороги от Введенской трассы до села Боровское через Молодёжное.

По словам автора обращения, дорога разбита, ездить по этому участку опасно.

Заявитель просит обратить внимание на состояние дорожного покрытия. Информации о сроках ремонта участка в обращении нет.

Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 110 тысяч тенге Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч...