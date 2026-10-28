«Задабривание граждан»: Токаев призвал в корне пересмотреть социальную политику Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил о необходимости коренного пересмотра социальной политики. По его словам, её следует переориентировать с решения сиюминутных задач на достижение стратегических целей.
Глава государства отметил, что рост населения и внутренняя миграция усиливают нагрузку на социальные объекты, многие из которых уже работают на пределе.
По оценке президента, в предыдущие десятилетия недостатки государственного управления пытались компенсировать наращиванием социальной помощи.
«Государственные ресурсы попросту распылялись: выплаты получали даже вполне обеспеченные семьи, в то время как стремительно нарастал дефицит доступных школ и больниц», — сказал Токаев.
Он подчеркнул, что такой подход способствовал росту иждивенческих настроений, злоупотреблениям и коррупционным схемам в системе социального обеспечения.
«Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств — это и есть самый настоящий популизм, цинично прикрывающий всевозможные махинации, направленные против интересов народа и устойчивого развития страны», — заявил президент.
Токаев связал необходимость «Народной стройки» не только с экономическими задачами, но и с накопившимися структурными дисбалансами, включая нехватку социальной инфраструктуры.
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