«Задабривание граждан»: Токаев призвал в корне пересмотреть социальную политику Казахстана





Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил о необходимости коренного пересмотра социальной политики. По его словам, её следует переориентировать с решения сиюминутных задач на достижение стратегических целей.

Глава государства отметил, что рост населения и внутренняя миграция усиливают нагрузку на социальные объекты, многие из которых уже работают на пределе.

По оценке президента, в предыдущие десятилетия недостатки государственного управления пытались компенсировать наращиванием социальной помощи.

«Государственные ресурсы попросту распылялись: выплаты получали даже вполне обеспеченные семьи, в то время как стремительно нарастал дефицит доступных школ и больниц», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что такой подход способствовал росту иждивенческих настроений, злоупотреблениям и коррупционным схемам в системе социального обеспечения.

«Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств — это и есть самый настоящий популизм, цинично прикрывающий всевозможные махинации, направленные против интересов народа и устойчивого развития страны», — заявил президент.

Токаев связал необходимость «Народной стройки» не только с экономическими задачами, но и с накопившимися структурными дисбалансами, включая нехватку социальной инфраструктуры.

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