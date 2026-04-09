Настало время: Президент сказал, что налоги для богатых нужно повысить

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил обсудить введение повышенной налоговой ставки для обладателей крупных состояний. Правительству и Курултаю предстоит изучить этот вопрос и внести предложения.
Глава государства подчеркнул, что речь не идёт об ограничении законно приобретённых активов.
«Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости», — заявил Токаев.
Конкретный размер повышенной ставки и критерии её применения в приведённом фрагменте выступления не обозначены.
Президент также отметил, что справедливое налогообложение требует прозрачности и полной цифровизации. Он призвал использовать передовые технологии, включая искусственный интеллект, для повышения собираемости налогов, сокращения теневой экономики и снижения коррупционных рисков.
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