Хорошая новость для врачей: Токаев поручил повысить зарплаты участковой службы до 40%

С 1 января 2027 года зарплаты специалистов участковой службы в Казахстане должны вырасти на величину до 40% в зависимости от непрерывного трудового стажа. Такое поручение президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству в Послании народу Казахстана 28 октября.
По словам главы государства, повышение позволит увеличить доходы более 77 тысяч специалистов.
Президент также отметил необходимость модернизации первичной медико-санитарной помощи. Он призвал расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличивать финансирование этой системы.
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