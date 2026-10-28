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От снега до +22: контрастная погода ждёт казахстанцев в конце октября

— Сегодня, 12:10
Изображение для новости: От снега до +22: контрастная погода ждёт казахстанцев в конце октября

pixabay.com


В последние дни октября в Казахстане ожидаются температурные контрасты: на западе и юге воздух прогреется до +22 градусов, а на севере и востоке прогнозируют осадки преимущественно в виде снега.

29–31 октября западная половина страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, который обеспечит тёплую погоду.

На севере, востоке и в горных районах южных областей атмосферные фронты принесут осадки, преимущественно снег.

Ночью практически по всей стране ожидаются отрицательные температуры. Днём на севере, востоке и в центре температура будет колебаться от 0…+5 до +5…+10 градусов. На западе и юге республики воздух прогреется до +17…+22 градусов.



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