«Бизнесу достаточно просто не мешать»: Токаев предложил обсудить мораторий на проверки





Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил обсудить введение нового трёхлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с 1 января 2027 года.

Глава государства обратился к депутатам Курултая и Правительству с предложением оценить целесообразность этой меры с учётом положительных и отрицательных сторон предыдущего моратория, действовавшего в 2020–2023 годах.

«Данный шаг следует рассматривать как стратегическую паузу для перезагрузки контрольно-надзорной системы и перехода к цифровой модели регулирования», — заявил Токаев.

Президент отметил, что государство продолжает влиять на работу предприятий через штрафы, внеплановые проверки и камеральный контроль с блокировкой счетов.

По приведённым им данным, за первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34%. При этом сумма штрафов увеличилась почти на 11%, а число внеплановых проверок выросло в десятки раз.

«Между тем анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать», — подчеркнул глава государства.

Также Токаев предложил расширить участие малого и среднего бизнеса в закупках госорганов и квазигосударственных компаний. По его словам, часть закупаемого объёма можно зарезервировать за такими предприятиями, смягчив требования к поставщикам.

Президент подчеркнул необходимость обеспечить предпринимателям стабильные «правила игры».

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