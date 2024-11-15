«Доходы пролетают мимо»: Токаев раскритиковал упущенные возможности Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил, что страна не сможет стать глобальной транзитной магистралью без качественных дорог, современной придорожной инфраструктуры и решения проблем на границе.
По словам главы государства, автомобильные заторы на пограничных переходах препятствуют транспортному лидерству страны.
«Если граница превратилась в „узкое горлышко“, провоцирующее многокилометровые автомобильные пробки, а это то, что происходит именно сейчас, то ни о каком лидерстве Казахстана не может быть и речи», — подчеркнул президент.
Токаев также обратил внимание на воздушные перевозки. Через Казахстан проходят ключевые воздушные коридоры между Европой и Азией, однако, по его оценке, это конкурентное преимущество пока остаётся на страницах презентаций. Для его использования необходимо развивать сервисную инфраструктуру на земле.
«Пока же огромные доходы в буквальном смысле пролетают мимо нашей страны», — заявил глава государства.
Отдельно президент высказался о частной компании Air Cargo. Он отметил её возможности по привлечению финансирования и зарубежных специалистов, а также самостоятельность в принятии решений.
«Решений, как и результатов, пока нет. Вам оказано доверие, и мы ожидаем конкретные результаты», — сказал Токаев.
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