Токаев: будущим поколениям нужно оставить не только деньги на счетах





Сегодня, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев начал выступление с ежегодным Посланием народу Казахстана на заседании Курултая в Астане.

В мероприятии участвуют депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил, что ответственность перед будущими поколениями заключается не только в финансовых накоплениях, но и в создании условий для развития страны.

«Глубоко убежден, что историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в том, чтобы оставить им денежные накопления на счетах, но и построить и передать потомкам качественно новую страну: технологически развитую, с сильной конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высокими стандартами жизни, где каждый гражданин имеет возможность для самореализации», — сказал президент.

Глава государства назвал достижение этой цели главной задачей и «миссией исторического масштаба».

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