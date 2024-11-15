Токаев: будущим поколениям нужно оставить не только деньги на счетах

Сегодня, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев начал выступление с ежегодным Посланием народу Казахстана на заседании Курултая в Астане.
В мероприятии участвуют депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.
Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил, что ответственность перед будущими поколениями заключается не только в финансовых накоплениях, но и в создании условий для развития страны.
«Глубоко убежден, что историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в том, чтобы оставить им денежные накопления на счетах, но и построить и передать потомкам качественно новую страну: технологически развитую, с сильной конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высокими стандартами жизни, где каждый гражданин имеет возможность для самореализации», — сказал президент.
Глава государства назвал достижение этой цели главной задачей и «миссией исторического масштаба».
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