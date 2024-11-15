«Устроили настоящий футбол»: Токаев раскритиковал чиновников за дороги

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил Правительству в лице Министерства транспорта заниматься всеми автомобильными дорогами — как республиканскими, так и местными, находящимися в ведении акиматов.
Глава государства раскритиковал работу исполнительных органов и подход к решению дорожных проблем.
«Ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий „футбол“ — тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте», — заявил Токаев.
По словам президента, республиканские дороги составляют около 26% всех автодорог страны. Он подчеркнул, что качественное строительство необходимо обеспечить на всей дорожной сети.
«Повторю: нам нужны очень качественные дороги. Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются», — сказал глава государства.
Также Токаев поручил в следующем году завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска. По его оценке, до недавнего времени эта работа велась «ни шатко ни валко».
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