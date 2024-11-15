Депутат объяснил, кого стоит относить к среднему классу в Казахстане





При определении среднего класса необходимо учитывать финансовую устойчивость семьи, а не только её текущий доход. Такое мнение в кулуарах Курултая высказал депутат Айдос Сарым, сообщает NUR.KZ.

По его словам, этот вопрос стал предметом дискуссии между депутатами и представителем Министерства труда и социальной защиты населения. Сарым считает, что необходимо использовать социологические показатели и выделять разные категории внутри среднего класса.

В качестве условного примера депутат назвал наличие сбережений свыше пяти миллионов тенге. При этом он подчеркнул, что благополучие семьи может оказаться неустойчивым, если полностью зависит от одного кормильца.

«Средний класс — это всё-таки про то, что у тебя есть институциональная и экономическая устойчивость», — сказал Сарым.

По мнению депутата, страховка, депозит и другие накопления должны помогать семье справляться с тяжёлыми жизненными обстоятельствами, в том числе с потерей кормильца.

Названная сумма сбережений прозвучала как пример, а не как утверждённый критерий отнесения к среднему классу.