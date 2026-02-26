Что ждёт призывников в 2027 году: в Казахстане готовят военную реформу





В 2027 году Вооружённые силы Казахстана ждут масштабные изменения. Военную реформу одобрил президент, организационную подготовку планируют завершить до конца текущего года. Среди предложений — создание беспилотных сил, массовое обучение операторов и обновление системы управления армией.

Одно из ключевых изменений — переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах, следующие полгода — служить в воинских частях с акцентом на боевую подготовку и выполнение задач в составе подразделений.

Особое внимание планируют уделить безопасности военнослужащих и защите их прав. Предусмотрено создание институтов военных консультантов и Уполномоченного по делам военнослужащих, а также меры по предупреждению неуставных отношений и укреплению дисциплины.

Поддержка солдат и их семей

Руководитель Комитета солдатских матерей «Сердца матерей» Лилия Хайруллина поддерживает реформу. По её мнению, изменения должны прежде всего обеспечить безопасность солдат, чтобы родители не воспринимали призыв со страхом за детей.

Она предложила организовать совместно с Вооружёнными силами проект психологической поддержки семей — от призыва до завершения службы.

«Чтобы родители знали, куда можно будет обратиться, спросить что-то», — пояснила Хайруллина.

По её словам, необходим постоянный диалог между семьями и военными. Родителям важно понимать, в какой части будет служить их сын и как будет проходить служба.

Военно-патриотическое воспитание

Реформа затронет и подготовку молодёжи. Программа «Жас айбын» объединит движения «Жас Қыран», «Жас Ұлан» и «Жас Сарбаз».

Школьников будут обучать первой помощи, безопасному поведению и действиям в чрезвычайных ситуациях. Также планируется развивать начальную военную подготовку и сеть военных школ.

Хайруллина считает, что такую работу необходимо вести не только с детьми и будущими призывниками, но и с их родителями.

По представленным данным, поводом для реформы стала трагедия на Каспийском море в сентябре этого года. Во время учений из-за непогоды в открытое море унесло 17 военнослужащих, 14 из них погибли. После происшествия министр обороны был отправлен в отставку, ряд должностных лиц задержали. Президент поручил пересмотреть подходы к организации Вооружённых сил и созданию современной технологичной армии.

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