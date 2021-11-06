Как казахстанцы относятся к водителям авто с российскими номерами

Специалисты проводили опрос в 14 областях и трех городах республиканского значения.

Консалтинговая компания DATAmetrics провела социологическое исследование. 1077 казахстанцев спросили о том, как они относятся к водителям автомобилей с российским учетом. 74% респондентов высказались негативно, передает Zakon.kz.

Почти половина опрошенных (48%) рассказала о негативном опыте, связанном с водителями авто с российскими номерами. Основная проблема, считают казахстанцы, заключается в безнаказанности. Номера позволяют автовладельцам избежать ответственности в случае нарушения правил дорожного движения (ПДД). Этим они нередко и занимаются: превышают скорость, игнорируют дорожную разметку.

Если человека собьет машина с российскими номерами, то найти владельца будет очень сложно. Процедура может затянуться на несколько месяцев. Это еще одна причина, почему казахстанцы негативно относятся к таким водителям.

Специалисты проводили опрос в 14 областях и трех городах республиканского значения. В нем приняли участие 1077 казахстанцев. К слову, 90% респондентов ответили, что часто видят машины с российским учетом.

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