Как казахстанцы относятся к водителям авто с российскими номерами

almaty.tv
Специалисты проводили опрос в 14 областях и трех городах республиканского значения.
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Почти половина опрошенных (48%) рассказала о негативном опыте, связанном с водителями авто с российскими номерами. Основная проблема, считают казахстанцы, заключается в безнаказанности. Номера позволяют автовладельцам избежать ответственности в случае нарушения правил дорожного движения (ПДД). Этим они нередко и занимаются: превышают скорость, игнорируют дорожную разметку.
Если человека собьет машина с российскими номерами, то найти владельца будет очень сложно. Процедура может затянуться на несколько месяцев. Это еще одна причина, почему казахстанцы негативно относятся к таким водителям.
Специалисты проводили опрос в 14 областях и трех городах республиканского значения. В нем приняли участие 1077 казахстанцев. К слову, 90% респондентов ответили, что часто видят машины с российским учетом.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области