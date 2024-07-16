Как отдохнем в августе и сентябре?

В августе каждый год казахстанцы празднуют важный государственный праздник — День Конституции. Он отмечается 30 августа, сообщает Учет.kz.

В 2024 году 30 августа выпадает на пятницу, что подарит казахстанцам дополнительный день отдыха.

Таким образом, в конце августа 2024 года на День Конституции выходными днями будут:



при пятидневной рабочей неделе — 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года;



при шестидневной рабочей неделе — 30 августа выходной, 31 августа рабочий день, 1 сентября 2024 года выходной.

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