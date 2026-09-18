Как попасть на личный приём к акиму Костаная и какие вопросы там решают





В ситуационном центре «Айкомек» жители Костаная могут лично рассказать о своих проблемах руководству города. Аким проводит приём раз в месяц, его заместители — раз в неделю. При необходимости встречу могут назначить и вне графика.

Руководитель отдела документационного обеспечения аппарата акима Костаная Айнур Антеева пояснила, что обращения начинают рассматривать ещё до встречи с акимом.

«У нас нет такого в ожидании, что там неделями ждали. Допустим, если у акима раз в месяц, мы не заставляем людей ждать, мы направляем сначала его вопрос в уполномоченный орган, то есть в наши структурные отделы, которые непосредственно сначала отрабатывают они», — рассказала она.

За один приём аким обычно принимает от шести до восьми человек, за год — около ста жителей. К его заместителям обращаются ещё чаще.

Среди тех, кто пришёл на встречу, — Ирина и Олег Демиденко из района Колесные ряды. Во время паводка 2024 года их дом серьёзно пострадал: по одной из стен пошла трещина. Семья хотела узнать, будет ли жильё выкуплено или можно приступать к капитальному ремонту.

«Аким города был в курсе нашей проблемы. Мы уже у него были до этого, он был и у нас дома. Из-за этого он знает нашу проблему. Из-за этого он был готов и знал, что нам ответить», — рассказали супруги.

По словам Демиденко, сейчас готовятся документы для процедуры выкупа дома.

«В январе 2027 года к нам уже придет оценщик. Сейчас они подготавливают документацию, в январе уже будет процедура запущена, до весны у нас обещают выкупить. Надеемся, что так и будет», — сообщили жители.

График личных приёмов публикуют на официальном сайте акимата. Записаться можно по телефону или лично обратившись в канцелярию. Письменное обращение также можно подать через систему «Е-Өтініш».