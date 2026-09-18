С 1 октября сообщения в WhatsApp станут платными? Кого коснутся изменения





Платить за обычную переписку в WhatsApp казахстанцам не придётся. Изменения, о которых сообщает Kursiv, касаются компаний, использующих WhatsApp Business Platform для автоматических рассылок, чат-ботов и работы с клиентами через CRM. Личные сообщения остаются бесплатными, сообщает kz.kursiv.media

По информации издания, с 1 октября для таких компаний в Казахстане стоимость сообщения составит около 0,018 доллара, или примерно 8 тенге. Kursiv также сообщает о тысяче бесплатных сообщений в месяц для каждого бизнес-номера.

Предпринимателей, которые вручную переписываются с покупателями через приложение WhatsApp Business, указанные изменения тоже не затронут.