В Казахстане предложили создать карту мест, где чаще всего портят здания и остановки





Депутат Мейрамбай Кемалов направил премьер-министру Олжасу Бектенову запрос о борьбе с порчей городской инфраструктуры и несанкционированными граффити. Копии обращения адресованы генеральному прокурору и министру внутренних дел.

По мнению депутата, одна из проблем — нарушителей не всегда удаётся быстро установить. «Обычно такие действия совершаются за считанные минуты, в основном ночное время, в масках и в капюшонах», — говорится в запросе. Чаще всего, по его словам, страдают фасады зданий, остановки, подземные переходы и другие общественные места.

Кемалов предложил создать «Карту вандалоопасных зон», которая показывала бы места повышенного риска. Он также призвал усилить патрулирование, освещение и видеонаблюдение на таких участках. Ещё одно предложение — использовать видеоаналитику и распознавание лиц на базе действующих цифровых систем, включая «Сергек».

«Правительству совместно с Генеральной прокуратурой – проработать вопрос о введении полного запрета на самовольное нанесение графических и иных изображений на фасады зданий и другие места общего пользования», — сказано в депутатском запросе.

При этом депутат указывает и на нехватку мест для легального уличного искусства. Он предлагает местным властям выделить стены и площадки для художников, а также создать группы для оперативного удаления самовольных надписей и восстановления повреждённых объектов.

Все перечисленные меры пока являются предложениями депутата. О результатах рассмотрения запроса он просит сообщить в установленный законом срок.

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