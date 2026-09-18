Куда делись 200 тысяч субъектов МСП? Депутат потребовал ответа у правительства





Депутат Константин Авершин направил запрос заместителю премьер-министра Казахстана Серику Жумангарину. Он просит выяснить, как изменения налогового режима повлияли на малый и средний бизнес и сколько предпринимателей действительно прекратили работу.

В запросе приводятся данные Бюро национальной статистики: на 1 января 2026 года в Казахстане насчитывалось 2 175 605 действующих субъектов МСП, на 1 июля — 1 974 899. За полгода показатель снизился на 200 706, в том числе в Алматы — на 41 252. Бюро объясняет снижение переходом части предпринимателей на специальный налоговый режим для самозанятых, введённый с начала года.

При этом, согласно приведённым депутатом данным налоговых органов, только за первый квартал 2026 года деятельность прекратили 207 912 индивидуальных предпринимателей. За тот же период 2025 года таких случаев было 82 874, а в 2024 году — 125 093.

«Таким образом, происходящие процессы нельзя сводить исключительно к техническому изменению налогового статуса предпринимателей», — говорится в запросе.

Авершин просит правительство отдельно показать, сколько ИП фактически перестали вести бизнес, сколько перешли на режим для самозанятых и сколько не работали ещё до изменения налоговых условий. Он также запросил данные о новых регистрациях и закрытиях в разрезе регионов и отраслей, в сравнении с 2024 и 2025 годами.

Кроме того, депутат предлагает оценить изменения числа рабочих мест, оборотов МСП и налоговых поступлений, а также возможный уход предпринимателей в неформальный сектор. Если негативное влияние новых условий подтвердится, он просит представить конкретные меры по корректировке законодательства с указанием ответственных органов и сроков.