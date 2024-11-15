Чем дышат костанайцы: экологи озвучили результаты проверок





Уровень загрязнения воздуха в Костанае не превышает установленных нормативов. По данным департамента экологии и «Казгидромета», воздух в областном центре чище, чем в соседних регионах и промышленных городах области — Рудном и Житикаре.

За качеством воздуха следят с помощью четырёх стационарных постов. Два из них работают автоматически, ещё на двух наблюдатели отбирают пробы вручную. Анализ состава воздуха проводят трижды в сутки. Полученные данные отслеживают через специальную карту, сайт и приложение, после чего специалисты проводят их анализ.

Одним из основных источников загрязнения воздуха в городе остаётся автомобильный транспорт. По данным экологов, на двигатели машин приходится около 60–70% выбросов диоксида азота. Особенно заметно влияние транспорта в часы пик.

При этом современные автомобили оборудованы более эффективными фильтрами, увеличивается количество электромобилей, а старых машин с высоким объёмом выхлопных газов становится меньше.

Экологи также проверяют промышленные предприятия. Специалисты проводят инструментальные замеры выбросов и сравнивают полученные показатели с установленными нормативами.

Недавно внеплановую проверку провели на предприятии ТОО «K-OIL» на улице Карбышева, занимающемся производством масла. Поводом стали жалобы жителей. По результатам лабораторных исследований предприятию выписали штраф.

В целом за последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в Костанайской области оценивается как низкий. Однако показатели могут меняться в зависимости от сезона. Наибольшие значения фиксируют осенью, когда жители начинают сжигать листву, а количество автомобилей на дорогах увеличивается.

Уполномоченные органы продолжат контролировать выбросы предприятий и транспорта.

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