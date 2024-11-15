Автобус из Тюмени опрокинулся на трассе Костанай — Мамлютка: пострадали пять человек





Утром 21 сентября пассажирский автобус, следовавший из Тюмени, съехал с трассы Костанай — Мамлютка и опрокинулся в кювет.

По данным полиции, в автобусе находился 21 человек: два водителя и 19 пассажиров. В результате ДТП пострадали пятеро.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По итогам проверки будет дана правовая оценка.

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