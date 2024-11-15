Автобус из Тюмени опрокинулся на трассе Костанай — Мамлютка: пострадали пять человек

За чтение книг в Костанайской области можно получить до 600 тысяч тенге, а в республике — 10 миллионов
В Костанайской области 68 тысяч человек уже приступили к чтению книг в рамках республиканского проекта...
Утром 21 сентября пассажирский автобус, следовавший из Тюмени, съехал с трассы Костанай — Мамлютка и опрокинулся в кювет.
По данным полиции, в автобусе находился 21 человек: два водителя и 19 пассажиров. В результате ДТП пострадали пятеро.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По итогам проверки будет дана правовая оценка.
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