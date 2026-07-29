«Наши родители этого боялись»: в Казахстане хотят ввести штрафные баллы для водителей





В Казахстане предлагают ввести балльную систему для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве.

По его словам, есть водители, на которых финансовые меры уже не действуют. Некоторые из них получают по 50–100 штрафов в год, своевременно их оплачивают, но продолжают нарушать ПДД.

— Мы вспомнили советский опыт, когда-то давным-давно были три просечки в водительском удостоверении. И наши отцы и дедушки очень этого боялись, — рассказал Игорь Лепеха.

МВД предлагает начислять баллы в зависимости от тяжести нарушения. Например, превышение скорости на 10 километров в час может оцениваться в один балл, а проезд на красный сигнал светофора — в три балла.

Если водитель наберёт 20 баллов в течение года, его могут лишить водительского удостоверения. Рассматривается срок от шести месяцев до одного года. После этого нарушителю придётся повторно сдавать экзамен на знание правил дорожного движения.

По словам Игоря Лепехи, добросовестные водители под действие этой меры не попадут. Новая система рассчитана на злостных нарушителей, которые систематически и намеренно игнорируют ПДД.

Предложение уже получило поддержку, однако окончательные параметры балльной системы пока не утверждены.

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