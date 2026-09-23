Уличное освещение обновят на 94 участках Костаная





В Костанае модернизировали уличное освещение на пересечении проспекта Абая и улицы Лермонтова. Специалисты заменили старые светильники и привели в порядок наружные электрические сети.

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, в 2026 году освещение планируют обновить на 94 участках. Работы начались в июне, сейчас выполнено около 30% запланированного объёма.

Как сообщил главный специалист отдела ЖКХ Костаная Тимур Азан, в планах полностью завершить работы на улице Мира, в Северо-Западном микрорайоне и районе Костанай-2. Также освещение будут проводить в посёлке Амангельды. В этом году специалисты намерены приступить к работам на улице Рудненской.

Приоритет отдают улицам, где освещения раньше не было. При выборе участков также учитывают обращения жителей. Новые светильники будут устанавливать не только на крупных улицах, но и на небольших дорогах и внутриквартальных проездах.

Работы ведутся поэтапно. Специалисты проектируют сети, получают технические условия и после завершения одного участка переходят к следующему.

Проект модернизации уличного освещения рассчитан на два года. Работы, начатые в 2026 году, продолжат в следующем. На их проведение выделено 746 млн тенге.

Темпы модернизации будут зависеть от погодных условий. Специалисты планируют максимально использовать тёплые дни, чтобы завершить работы на запланированных участках.

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