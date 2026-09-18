Дожди, похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане 24–26 сентября





С 24 по 26 сентября на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Ночью и утром местами возможны туманы.

Температура воздуха понизится почти во всех регионах. На севере страны 25 и 26 сентября ожидаются заморозки до 1–2 градусов.

Днём на западе прогнозируется от 20 до 28 градусов тепла, на северо-западе и севере — от 10 до 17 градусов. На юге и юго-востоке воздух прогреется до 20–25 градусов, в горных районах — до 10–15 градусов. В центре и на востоке страны существенных изменений температуры не ожидается.