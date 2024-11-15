За чтение книг в Костанайской области можно получить до 600 тысяч тенге, а в республике — 10 миллионов

В Костанайской области 68 тысяч человек уже приступили к чтению книг в рамках республиканского проекта «Читающая нация». Среди участников — школьники, студенты, педагоги, семьи и государственные служащие.
Проект призван повысить интерес к книгам и помочь сформировать привычку читать по собственной инициативе. Участникам предложили семь направлений на выбор. Читательский марафон продлится с сентября до конца апреля.
«На сегодня в Костанайской области 68 тысяч человек выбрали одно из семи направлений и уже приступили к чтению книг. Проект будет реализовываться с сентября до конца апреля. 23 апреля отмечается Национальный день книги, и до этой даты мы планируем продолжать работу в рамках данного проекта», — рассказала руководитель регионального офиса проекта Надежда Сражатова.
Ученица костанайской школы №31 Жанайым Биржан присоединилась к проекту по собственному желанию. По её словам, чтение помогает ей развиваться и свободно выражать свою точку зрения. Девушка считает, что начать можно с 10–15 минут чтения в день.
Учитель казахского языка и литературы школы №31 Арай Темирбекова отмечает, что заинтересовать детей книгами помогают комиксы и буктрейлеры. Через них школьников можно познакомить с героями и историей создания произведения.
Для участников проекта предусмотрены денежные призы. На республиканском уровне десять человек получат по 10 миллионов тенге. В Костанайской области за первое место предусмотрено 600 тысяч тенге, за второе — 450 тысяч, за третье — 300 тысяч тенге. Подробности участия опубликованы на сайте reading-nation.kz.
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