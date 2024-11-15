Более 1600 клиентов и 579 млн тенге дохода: в Костанайской области вынесли приговор





Более 579 млн тенге получили от займов под залог украшений: в Костанайской области осудили двух человек

В Костанайской области двух человек осудили за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным расследования, в 2024–2025 годах они организовали работу четырёх подконтрольных компаний: ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com». Сеть действовала преимущественно в районных центрах и посёлках области. Клиентам предлагали деньги под залог ювелирных изделий.

Как установило следствие, под видом комиссионной торговли фактически выдавались займы. За пользование деньгами взимали 0,4% в день. Письменные договоры займа с клиентами не заключали: в документах вознаграждение указывали как комиссию за отсрочку продажи товара либо плату за его хранение.

За два года услугами сети воспользовались более 1600 человек. Доход от незаконной деятельности, по данным расследования, превысил 579 млн тенге.

Суд назначил каждому из осуждённых по два года лишения свободы с конфискацией имущества. В числе имущества указаны пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.