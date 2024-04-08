Как сейчас выглядит Набережная «Шагала»?

Кадр из видео
Руководитель отдела государственного контроля «Тобол-Торгайской бассейновой инспекции» Сергей Мукашев опубликовал в своем инстаграм аккаунте видео происходящего на Набережной «Шагала».
«Здесь мы наблюдаем уменьшение воды, вот уровень где она была, и порядка трех метров вода ушла вниз. Однако, течение также стабильно активное. Поступает информация от жителей поселков Альжанка, Заречный, что вода от домов ушла, частично в некоторых местах на четыре метра. Это несомненно радует, однако, факт наличия водных ресурсов и подтопления еще есть», — сообщает Сергей Мукашев.
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