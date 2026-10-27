Какие налоги нужно уплатить казахстанцам в ноябре

Какие отчеты нужно сдать и какие налоги уплатить в ноябре, напомнили в департаменте государственных доходов Алматы, сообщает informburo.kz
Какие отчеты нужно сдать
Не позднее 16 ноября необходимо сдать:
формы 101.03 и 101.04 – расчеты по корпоративному подоходному налогу (КПН), удержанному у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов, за III квартал (июль – сентябрь);
форму 200.00 – декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и социальному налогу за III квартал;
форму 300.00 – декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС) за III квартал;
форму 400.00 – декларацию по акцизу за сентябрь;
форму 500.00 – декларацию по роялти, бонусу добычи, доле Казахстана по разделу продукции и дополнительному платежу недропользователя за III квартал;
форму 510.00 – декларацию по подписному бонусу за III квартал;
форму 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;
форму 710.00 – декларацию по налогу на игорный бизнес за III квартал;
форму 860.00 – декларацию по плате за пользование водными ресурсами за III квартал;
форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал;
форму 880.00 – декларацию по плате за цифровой майнинг за III квартал.
Не позднее 20 ноября:
форму 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь;
форму 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год для операторов объектов I и II категорий, получивших разрешительный документ в октябре.
Какие налоги и платежи нужно уплатить
Не позднее 16 ноября необходимо сдать:
формы 101.03 и 101.04 – расчеты по корпоративному подоходному налогу (КПН), удержанному у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов, за III квартал;
форму 200.00 – декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и социальному налогу за III квартал;
форму 300.00 – декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС) за III квартал;
форму 400.00 – декларацию по акцизу за сентябрь;
форму 500.00 – декларацию по роялти, бонусу добычи, доле Казахстана по разделу продукции и дополнительному платежу недропользователя за III квартал;
форму 510.00 – декларацию по подписному бонусу за III квартал;
форму 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;
форму 710.00 – декларацию по налогу на игорный бизнес за III квартал;
форму 860.00 – декларацию по плате за пользование водными ресурсами за III квартал;
форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал;
форму 880.00 – декларацию по плате за цифровой майнинг за III квартал.
Не позднее 20 ноября:
форму 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь;
форму 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год для операторов объектов I и II категорий, получивших разрешительный документ в октябре.
Какие налоги и платежи нужно уплатить
Не позднее 5 ноября лица, занимающиеся частной практикой, должны уплатить ИПН с доходов за октябрь.
Не позднее 10 ноября крестьянским и фермерским хозяйствам, применяющим специальный налоговый режим, необходимо уплатить ИПН и плату за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов. Речь идет о суммах, исчисленных за период с 1 января по 1 октября.
Не позднее 20 ноября необходимо уплатить:
НДС при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза за октябрь;
акциз за октябрь, в том числе по товарам, импортированным из стран ЕАЭС;
плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Не позднее 24 ноября – ИПН с доходов, выплаченных в октябре отдельным категориям нерезидентов.
Не позднее 25 ноября необходимо перечислить:
авансовые платежи по КПН за ноябрь;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в октябре;
ИПН, удержанный у источника выплаты;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
ИПН с доходов физических лиц – нерезидентов;
НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых и налог на игорный бизнес за III квартал;
социальный налог за октябрь;
налог на имущество;
плату за пользование земельными участками;
плату за пользование водными ресурсами;
плату за негативное воздействие на окружающую среду;
плату за размещение наружной рекламы за ноябрь;
плату за цифровой майнинг за III квартал;
единый платеж за октябрь;
социальные платежи за октябрь: обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное
социальное медицинское страхование.
В департаменте рекомендуют не откладывать сдачу отчетности и уплату платежей на последние дни, чтобы избежать технических задержек и начисления пени.
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