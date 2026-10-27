Какие налоги нужно уплатить казахстанцам в ноябре





Какие отчеты нужно сдать и какие налоги уплатить в ноябре, напомнили в департаменте государственных доходов Алматы, сообщает informburo.kz

Какие отчеты нужно сдать

Не позднее 16 ноября необходимо сдать:

формы 101.03 и 101.04 – расчеты по корпоративному подоходному налогу (КПН), удержанному у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов, за III квартал (июль – сентябрь);

форму 200.00 – декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и социальному налогу за III квартал;

форму 300.00 – декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС) за III квартал;

форму 400.00 – декларацию по акцизу за сентябрь;

форму 500.00 – декларацию по роялти, бонусу добычи, доле Казахстана по разделу продукции и дополнительному платежу недропользователя за III квартал;

форму 510.00 – декларацию по подписному бонусу за III квартал;

форму 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;

форму 710.00 – декларацию по налогу на игорный бизнес за III квартал;

форму 860.00 – декларацию по плате за пользование водными ресурсами за III квартал;

форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал;

форму 880.00 – декларацию по плате за цифровой майнинг за III квартал.

Не позднее 20 ноября:

форму 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь;

форму 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;

форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год для операторов объектов I и II категорий, получивших разрешительный документ в октябре.

Какие налоги и платежи нужно уплатить

Не позднее 16 ноября необходимо сдать:

формы 101.03 и 101.04 – расчеты по корпоративному подоходному налогу (КПН), удержанному у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов, за III квартал;

форму 200.00 – декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и социальному налогу за III квартал;

форму 300.00 – декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС) за III квартал;

форму 400.00 – декларацию по акцизу за сентябрь;

форму 500.00 – декларацию по роялти, бонусу добычи, доле Казахстана по разделу продукции и дополнительному платежу недропользователя за III квартал;

форму 510.00 – декларацию по подписному бонусу за III квартал;

форму 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;

форму 710.00 – декларацию по налогу на игорный бизнес за III квартал;

форму 860.00 – декларацию по плате за пользование водными ресурсами за III квартал;

форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал;

форму 880.00 – декларацию по плате за цифровой майнинг за III квартал.

Не позднее 20 ноября:

форму 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь;

форму 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;

форму 870.00 – декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год для операторов объектов I и II категорий, получивших разрешительный документ в октябре.

Какие налоги и платежи нужно уплатить

Не позднее 5 ноября лица, занимающиеся частной практикой, должны уплатить ИПН с доходов за октябрь.

Не позднее 10 ноября крестьянским и фермерским хозяйствам, применяющим специальный налоговый режим, необходимо уплатить ИПН и плату за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов. Речь идет о суммах, исчисленных за период с 1 января по 1 октября.

Не позднее 20 ноября необходимо уплатить:

НДС при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза за октябрь;

акциз за октябрь, в том числе по товарам, импортированным из стран ЕАЭС;

плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Не позднее 24 ноября – ИПН с доходов, выплаченных в октябре отдельным категориям нерезидентов.

Не позднее 25 ноября необходимо перечислить:

авансовые платежи по КПН за ноябрь;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в октябре;

ИПН, удержанный у источника выплаты;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;

ИПН с доходов физических лиц – нерезидентов;

НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых и налог на игорный бизнес за III квартал;

социальный налог за октябрь;

налог на имущество;

плату за пользование земельными участками;

плату за пользование водными ресурсами;

плату за негативное воздействие на окружающую среду;

плату за размещение наружной рекламы за ноябрь;

плату за цифровой майнинг за III квартал;

единый платеж за октябрь;

социальные платежи за октябрь: обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное

социальное медицинское страхование.

В департаменте рекомендуют не откладывать сдачу отчетности и уплату платежей на последние дни, чтобы избежать технических задержек и начисления пени.

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