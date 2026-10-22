Беспилотные грузоперевозки планируют испытать в Казахстане в 2027–2028 годах
В Казахстане намерены провести пилотный проект по тестированию беспилотных грузовых перевозок. Его реализация запланирована на...
Жаңалықтар — 22.10.26-видео
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