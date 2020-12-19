Какие регионы Казахстана находятся в «красной» и «желтой» зонах по коронавирусу

Только Атырауская область остается в «красной» зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

По данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, в «желтой» зоне находятся Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области и СКО.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 19 декабря, все остальные регионы перешли в «зеленую» зоне по темпам распространения коронавируса.

Нур-Султан вышел из «красной» зоны 18 декабря.

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