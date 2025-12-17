USD 519.61 EUR 610.13 RUB 6.54

Какие школы переведены на дистанционное обучение

— Сегодня, 08:10
Изображение для новости: Какие школы переведены на дистанционное обучение

pixabay.com

В Карасуском районе из-за неблагоприятных погодных условий учащиеся 1–4 классов школы № 1 временно переведены на дистанционный формат обучения.

Такое решение принято в связи с резким понижением температуры воздуха до –25 градусов и усилением ветра.

По информации районного отдела образования, занятия будут проходить онлайн в соответствии с расписанием. Учителя поддерживают связь с учениками и родителями через электронные дневники и образовательные платформы.

Руководство образовательного учреждения и районные власти рекомендуют родителям ограничить пребывание детей на улице и соблюдать меры безопасности в условиях сильного мороза и ветра. О возвращении к очному обучению будет сообщено дополнительно с учётом погодной обстановки.



Теги:


