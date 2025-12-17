В Карасуском районе из-за неблагоприятных погодных условий учащиеся 1–4 классов школы № 1 временно переведены на дистанционный формат обучения.
Такое решение принято в связи с резким понижением температуры воздуха до –25 градусов и усилением ветра.
По информации районного отдела образования, занятия будут проходить онлайн в соответствии с расписанием. Учителя поддерживают связь с учениками и родителями через электронные дневники и образовательные платформы.
Руководство образовательного учреждения и районные власти рекомендуют родителям ограничить пребывание детей на улице и соблюдать меры безопасности в условиях сильного мороза и ветра. О возвращении к очному обучению будет сообщено дополнительно с учётом погодной обстановки.
