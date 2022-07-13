Какие товары, помимо сахара, могут стать дефицитными в Казахстане

Продолжающийся несколько месяцев ажиотаж вокруг дефицита сахара возник в Казахстане с того момента, как Россия приостановила экспорт этого товара.

Экономист Максат Халык рассказал, какие социально значимые товары, импортируемые из других стран, тоже могут стать дефицитными, передает informburo.kz

По его словам, некоторую продукцию уже сейчас сложно найти на прилавках супермаркетов, сообщает «31 канал».

«До этого времени мы гигиенические средства и средства бытовой химии, в основном, привозили из России. Из-за того, что эти компании и фирмы сейчас закрыли свои заводы в России, сейчас их товары до нас не доезжают. Например, мы сейчас видим, что цены на средства личной гигиены и бытовой химии сильно выросли. Несмотря на то, что эти виды товаров не входят в список продуктов питания, тем не менее, они считаются социально значимыми. Пока сейчас наша страна не будет обеспечена логистической цепью поставок этих товаров, будет наблюдаться их недостаток и подорожание», – сообщил Максат Халык.

Также он ответил на вопрос, когда и как решится проблема дефицита сахарного песка. Сейчас сложно говорить об этом что-то определённо, подчеркнул экономист.

«Более 50% сахара поставлялись из России, поэтому говорить что-то о регулировании собственного производства, тем более за год, сложно. При поддержке правительства создан штаб по борьбе с дефицитом продовольствия. Там сейчас думают, откуда привозить сахар, из Индии или ещё откуда-то. Говорят, что нашли поставщиков. Но для того, чтобы ввозить товар в страну, нужно подходить по стандартам и техрегламенту ЕАЭС. То есть, со стороны ЕАЭС ещё одно препятствие. Мы не можем привезти сахар не только из России, но и из других стран, даже если найдём поставщиков», – сказал экономист.

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