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Какой будет погода в Костанае 15 марта

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В Костанайской области ожидается местами туман.

В Костанае ожидается температура ночью -18, днем -9 градусов.

Будет переменная облачность.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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