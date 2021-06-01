Какой курс доллара к тенге ожидается в течение 2021 года

Традиционно в обзоре приняли участие ведущие экономисты и финансисты, представители научного сообщества Казахстана. Эксперты представили свое мнение в отношении курса тенге, сценария восстановления экономики, стоимости нефти за баррель, уровня инфляции, а также прогноза по базовой ставке НБРК, сообщает forbes.kz

Замедленные темпы общей вакцинации влияют на макроэкономические прогнозы и темпы экономического роста как в стране, так и в мире. Респонденты (69%) считают, что U-образная траектория — это базовый курс восстановления казахстанской экономики. Однако, есть и мнение, что восстановление может пойти по К-образному сценарию, когда некоторые индустрии будут восстанавливаться быстрее, а другие наоборот угасать.

Расширение возможностей цифровизации человеческого взаимодействия, увеличение объемов электронной коммерции, переход на онлайн-образование и возможность удаленной работы — все эти изменения еще долгое время после пандемии будут трансформировать общество и, в целом, обещают огромные выгоды, но также рискуют создать и усугубить ранее существующие цифровые неравенства. «Роль государства в экономике становится максимально важной, так как решения государственных органов влияют на фискальную, монетарную и внешнеэкономическую политики. При этом, стоит отметить, что Казахстан находится в уникальной ситуации из-за членства в ЕАЭС, где при «стертых границах» немонетарным рычагом управления товарооборотом между странами союза практически является только курс», — прокомментировала Наталья Лим, партнер PwC Kazakhstan, руководитель исследования.

Прогнозная цена на нефть ожидается не выше 66,5 $ в течение года. Экономическое восстановление крупнейших мировых потребителей нефти, таких как США, ЕС, обусловило тенденцию на увеличение стоимости нефти. Вакцинация повлияла на восстановление активности в секторах, где есть высокая потребность в нефтепродуктах. Однако ухудшение эпидемиологической ситуации в странах ЮВА серьезно сдерживает экономическое восстановление региона и международную торговлю в целом, что может отразиться на снижении стоимости нефти за баррель.

Есть и другие обстоятельства для возможного снижения цены на нефть: потенциальное снятие санкций США с нефтяного иранского сектора, а также призыв Международного энергетического агентства (МЭА) отказаться от финансирования новых проектов в нефтегазовом секторе для достижения углеродной нейтральности к 2050 году в соответствии с целями Парижского соглашения.

В течение апреля — мая 2021 наблюдалось укрепление национальной валюты по отношению к доллару. 56% респондентов ожидают курс тенге по отношению к доллару не выше 430 тенге за доллар в течение года.

С началом 2021 года стало наблюдаться усиление инфляционной динамики в потребительских и промышленных ценах как в развитых, так и развивающихся странах. При этом причины подобного явления для большинства стран являются общими. Это активный рост мировых цен на сырьевые товары и продовольствие, эффект низкой базы прошлого года, нарушение цепочек поставок, усиление потребления на фоне действия отложенного спроса и активной фискальной поддержки экономической активности в крупных экономиках.

Но, согласно опросу PwC Kazakhstan, во II квартале по сравнению с I кварталом 2021 наблюдались более оптимистичные ожидания экспертов касательно значений ИПЦ, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Согласно нашему исследованию, 61% опрошенных ожидают инфляцию (ИПЦ) в течение года в значении ниже или равной 7%.

Относительно прогнозов по базовой ставке НБРК, 61% респондентов ожидает значение выше или равное 8,5% в текущем году.

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